Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi sakatlardan müjdeli haber!

Sezonun ilk haftasından bu yana sakatlıklar, hastalıklar ve karantinalar sebebiyle tam kadro olmakta zorlanan siyah-beyazlılar özellikle Şampiyonlar Ligi sürecinde ağır yara alarak takımın yarısından çoğunu sakatlığa kurban vermişti.

15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan B.Dortmund maçı sonrasında acı reçeteyi yutan siyah-beyazlılar, o tarihten itibaren oynadığı 8 Süper Lig maçına da eksiklerle çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre; bir ara 14 futbolcusunun da aynı dönemde çeşitli sakatlıklar yaşadığı Kartal, sonunda toparlandı.

EN SON GAZİANTEP FK MAÇINDA EKSİK YOKTU

Milli arayı rehabilitasyon dönemi olarak geçiren Beşiktaş'ta, N'Koudou'nun kendini toparlaması ve son olarak Michy Batshuayi'nin de Alanyaspor maçı için müjde vermesi üzerine takımda sakatlık ortadan kalktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli takımlardaki oyuncularını yakından takip ederken, Alanyaspor karşılaşmasına uzun bir aranın ardından tam kadro ile gidilecek. Beşiktaş, bu sezon sadece ligin ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına eksiksiz çıkmıştı.