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Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi sakatlardan müjdeli haber!

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda milli arada sakatlar düzeldi. Kara Kartal uzun bir aradan sonra bir maç tam kadro ile çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:07
Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi sakatlardan müjdeli haber!

Sezonun ilk haftasından bu yana sakatlıklar, hastalıklar ve karantinalar sebebiyle tam kadro olmakta zorlanan siyah-beyazlılar özellikle Şampiyonlar Ligi sürecinde ağır yara alarak takımın yarısından çoğunu sakatlığa kurban vermişti.

15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan B.Dortmund maçı sonrasında acı reçeteyi yutan siyah-beyazlılar, o tarihten itibaren oynadığı 8 Süper Lig maçına da eksiklerle çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre; bir ara 14 futbolcusunun da aynı dönemde çeşitli sakatlıklar yaşadığı Kartal, sonunda toparlandı.

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Milli arayı rehabilitasyon dönemi olarak geçiren Beşiktaş'ta, N'Koudou'nun kendini toparlaması ve son olarak Michy Batshuayi'nin de Alanyaspor maçı için müjde vermesi üzerine takımda sakatlık ortadan kalktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, milli takımlardaki oyuncularını yakından takip ederken, Alanyaspor karşılaşmasına uzun bir aranın ardından tam kadro ile gidilecek. Beşiktaş, bu sezon sadece ligin ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına eksiksiz çıkmıştı.

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