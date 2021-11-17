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Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

Beşiktaş'ta 5 maçtır forma yüzü göremeyen Fabrice N'Sakala ile ipler kopuyor... Siyah-beyazlı teknik heyet, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada tepki çeken beğeniler yapan tecrübeli sol bekle obir görüşme gerçekleştirdi. N'Sakala toplantıda; toplantıda kendisine daha fazla forma şansı verilmesini isterken, aldığı yanıtla şoka uğradı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Fabrice N'Sakala'nın takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan dönen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple görüşerek, son maçlarda oynayamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi ve daha fazla şans verilmesini istedi.

Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

Hürriyet'in haberine göre; teknik ekip ise forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, "Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin" cevabını verdi.

Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

SOSYAL MEDYA KURBANI

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması beklenen N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı.

Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

N'Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.

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