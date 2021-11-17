Beşiktaş N'Sakala'ya resti çekti! "Beğenmiyorsan..."

Beşiktaş 'ta bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Fabrice N'Sakala'nın takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan dönen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple görüşerek, son maçlarda oynayamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi ve daha fazla şans verilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre; teknik ekip ise forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, "Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin" cevabını verdi.