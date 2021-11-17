Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan takıma motivasyon

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da motivasyon konuşmalarına devam etti. Başarılı çalıştırıcı, lider Trabzonspor'la açılan farka takılmamalarını istedi. "Lig çok uzun ve 10 puan kapatılmayacak bir fark değil. Yeter ki kazanma hırsınızı yükseltin. Her takımın kayıplar yaşayacağı maçlar olacak" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, "Alanyaspor sınavı bizim için yeniden bir toparlanma maçı olmalı. Kesinlikle kayıp istemiyorum. Biz maçımızı kazanalım, pazar günkü derbiyi rahat şekilde izleyelim" şeklinde konuştu.

Öte yandan gol yeme konusundaki sıkıntıyı çözmek için yardımcılarıyla çözüm arayan siyah beyazlı teknik direktörün anterman sonrası da savunma oyuncularıyla özel görüşme yaptığı ifade edildi. Usta hocanın, Alanya maçında Vida'nın yanına Necip'i koyarak yabancı hakkını orta sahada kullanmak istediği de gelen haberler arasında.