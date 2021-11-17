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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Larin’de son karar ocakta

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği merak konusu. Son iki sezondur attığı gollerle takımını sırtlayan Kanadalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yeni sözleşmeye yanaşmayan Larin için Kartal, ocak ayını bekleme kararı aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Larin’de son karar ocakta
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Attığı gollerle bu sezon da takımı sırtlayan Cyle Larin'in yeni sözleşmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Kanadalı forvet için yönetim, biraz daha sert tutum sergilemek istemişti. Ancak başarılı teknik adam Larin'i kenara çekmek yerine daha fazla şans verdi. Önümüzdeki günlerde Larin'in kaderiyle ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Larin'in menajeri önümüzdeki günlerde tekrar İstanbul'a davet edilecek. 3. kez yapılacak bu görüşmede de anlaşma sağlanamaması halinde devre arasında gelecek olan ciddi teklifler değerlendirilecek. Olmaması halinde Larin'in ayrılığı ya sezon sonuna kalacak ya da lig bittikten sonra tekrar Beşiktaş'la anlaşma sağlayacak. Ancak bu transferde düğümün Ocak ayına kadar çözülmesi bekleniyor.

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