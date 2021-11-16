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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sevinci yaşanıyor. Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, son yapılan görüşmede teknik heyete durumunun iyi olduğunu bildirdi. Siyah-beyazlı teknik heyete son telefonda müjdeyi veren Belçikalı santrfor, "Alanyaspor maçında sahadaki yerimi alırım" mesajı gönderdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, tedavisine devam ettiği İngiltere'den güzel haberler gönderdi. Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Sabah'ın haberine göre, golcü futbolcu son telefonda müjdeyi verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

MAÇ PLANLARI ONUN ÜZERİNE YAPILIYOR

Ligde cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuna odaklandığı Batshuayi'nin teknik heyete, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bu mesaj, santrfor bölgesinde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı mutlu ederken maç planlamaları da Batshuayi'ye göre yapılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Batshuayi, 4 kez ağları havalandırıp 1 de gol pası verdi.

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