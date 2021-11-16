BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Talisca ve Aboubakar kararı!

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri yeniden yükselmeye başladı. Suudilerin iddiasına göre Talisca, Al Nassr'ı mahkemeye verip, serbest kalmak için Beşiktaş'la anlaşmayı bekliyor. Al Mowaten gazetesinde yer alan habere göre Brezilyalı oyuncu ocak ayında ayrılmaya çok yakın. Ancak herhangi bir takım Al Nassr'ın kendisine verdiği 6.5 milyon euro'luk yıllık ücreti karşılamak istemediği için bekliyor. Eğer İstanbul deviyle rakamsal olarak anlaşabilirse bedelsiz olarak ayrılacak. Bunu da FIFA'ya giderek yapacak. Hali hazırda son 3 ayda maaş alamadığı için bedelsiz ayrılma hakkını elde etti. FIFA'ya da gerekli protestoyu gönderdi. Tek yapması gereken işlemi başlatması. İşlemi başlatmak için Beşiktaş'ın teklifini bekliyor. Ancak Türk ekibinin yarım sezon için önerdiği 1 milyon euro'yu beğenmedi.



