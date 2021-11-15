Welinton’a kesik

Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak. Welinton'un Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Son12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak. Welinton'un Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Yalçın'ın, Vİda-Necip ya da Vida-Montero ikilisini sahaya sürmeyi planladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.