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N’Koudou fazla mesaide

Uzun süren sakatlığı sonrası Trabzonspor derbisinde forma giyen ve ardından Skupi karşılaşmasına ilk 11'de başlayan N'Koudou, form tutmak için ekstra çalışmalar yapıyor. Fransız kanat oyuncusunun takım izinli olduğunda bile bireysel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
N’Koudou fazla mesaide
Uzun süren sakatlığı sonrası Trabzonspor derbisinde forma giyen ve ardından Skupi karşılaşmasına ilk 11'de başlayan N'Koudou, form tutmak için ekstra çalışmalar yapıyor. Fransız kanat oyuncusunun takım izinli olduğunda bile bireysel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın 26 yaşındaki oyuncuya forma vermeyi planladığı bildirildi.
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