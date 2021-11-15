Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'den rakiplere gözdağı! "En iyi takım biziz"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'den rakiplere gözdağı! "En iyi takım biziz"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, İngiltere basınına verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi. Takımın sezon sonunda hedefine ulaşacağını belirten Belçikalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi’nde şanssızdık. Ligde de sakatlıklar yakamızı bırakmadı ama hala Türkiye’nin en iyi takımıyız" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi'den rakiplere gözdağı! "En iyi takım biziz"

Hatayspor maçında sakatlanan ve detavisi için İngiltere'ye giden Batshuayi, burada Ada basınına konuştu. Belçikalı forvet, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi. Devler Ligi için "Şanssızdık. Pozisyonlar kaçırdık, bu da puanlara mal oldu" diyerek öz eleştiride bulunan tecrübeli futbolcu, lig yarışı için de şunları söyledi.

SERGEN HOCA ÇOK İYİ
Sezona çok iyi başladık ancak sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Şu an liderin 10 puan gerisindeyiz ama Türkiye'nin en iyi oynayan takımıyız. Daha önümzde çok maç var ve şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum..." Batshuayi ayrıca Sergen Yalçın'ın oyuncularla çok iyi iletişim kurduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok iyi bir çalıştırıcı" dedi.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Dubai pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Havva Öztel derin dekolteli pembe elbisesi ile mest etti!
İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor