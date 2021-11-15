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Can Bozdoğan formaya yakın

Sergen Yalçın'ın, Alanya maçında Can Bozdoğan'ı sahaya sürmesi bekleniyor. 20 yaşındaki genç oyuncunun kısa süre forma giydiği karşılaşmalar dışında, son olarak Shkupi ile oynanan hazırlık maçında da etkileyici performans göstermesi, Oğuzhan ve Salih'in önüne geçmesini sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Can Bozdoğan formaya yakın
Sergen Yalçın'ın, Alanya maçında Can Bozdoğan'ı sahaya sürmesi bekleniyor. 20 yaşındaki genç oyuncunun kısa süre forma giydiği karşılaşmalar dışında, son olarak Shkupi ile oynanan hazırlık maçında da etkileyici performans göstermesi, Oğuzhan ve Salih'in önüne geçmesini sağladı. Alanya karşısında Pjanic'in partnerinin Can olması bekleniyor.
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