Beşiktaş'ta ayrılık... Fabrice N'Sakala'nın kalemi kırıldı!

Beşiktaş'ta N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili Beşiktaş yönetimi flaş bir karara imza atacak.

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı beğeniler ile taraftarın tepkisini çeken N'Sakala, takım arkadaşlarının da tepkisini gördü. Beşiktaş, milli aranın ardından N'Sakala ile görüşme gerçekleştirecek.