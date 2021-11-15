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Beşiktaş'ta ayrılık... Fabrice N'Sakala'nın kalemi kırıldı!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından sosyal medyada tepki çeken beğeniler yapan Fabrice N’Sakala'nın bileti kesildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekle devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta ayrılık... Fabrice N'Sakala'nın kalemi kırıldı!

Beşiktaş'ta N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili Beşiktaş yönetimi flaş bir karara imza atacak.

Beşiktaş'ta ayrılık... Fabrice N'Sakala'nın kalemi kırıldı!

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı beğeniler ile taraftarın tepkisini çeken N'Sakala, takım arkadaşlarının da tepkisini gördü. Beşiktaş, milli aranın ardından N'Sakala ile görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta ayrılık... Fabrice N'Sakala'nın kalemi kırıldı!

Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla devre arasında yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın ayrıca devre arasında gönderilecek olan futbolcuyu kadro dışı da bırakabileceği öğrenildi.

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