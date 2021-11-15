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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona iddialarına yanıt

Beşiktaş spor haberleri: Barcelona'da Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in devre arasında Barcelona'ya geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Bosna Hersekli futbolcu bu iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:45
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Katalan ekibine döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarını yalanladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona iddialarına yanıt

Akşam'ın haberine göre; Barcelona'ya Xavi'nin gelmesinin ardından devre arasında mukavelesini feshederek Katalan ekibine döneceği iddia edilen Miralem Pjanic, böyle bir ihtimalin olmadığını bellirtti.

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