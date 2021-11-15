BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Katalan ekibine döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Katalan ekibine döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarını yalanladı.
Akşam'ın haberine göre; Barcelona'ya Xavi'nin gelmesinin ardından devre arasında mukavelesini feshederek Katalan ekibine döneceği iddia edilen Miralem Pjanic, böyle bir ihtimalin olmadığını bellirtti.
Miralem Pjanic "Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmem var. Buna sadık kalacağım" diye konuştu.