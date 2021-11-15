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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hedef Bünyamin Balcı

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal'da gündeme gelen isim ise Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı. Siyah-beyazlı yönetim, Antalyaspor yönetimi ile bir araya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hedef Bünyamin Balcı

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde atağa kalkacak. Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier'in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı için Siyah-Beyazlı kurmayların Akdeniz ekibinin yöneticileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

Bünyamin Balcı'nın kiralanma ihtimalinin bulunmadığı, Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için sıkı bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

Bünyamin Balcı daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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