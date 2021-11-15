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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Beşiktaş'tan geçen sezon sonu ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar, yeniden siyah-beyazlı kulübe dönmenin yollarını arıyor. Al Nassr'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılacağı belirtilen Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a haber yolladığı öğrenilirken, siyah-beyazlılardan ise bu talebe flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Beşiktaş'ta geçen sezon yönetimin sözleşme uzatmak için yaptığı tüm girişmeleri geri çeviren çıkaran Aboubakar takıma dönmenin yollarını arıyor. 2020- 21 sezonunda Beşiktaş ile 29 resmi mücadelede görev yapan Kamerunlu yıldız 1 maç daha oynasa sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Ancak Aboubakar sakatlık bahanesiyle ligdeki son 11 maçın 10'una ve Türkiye Kupası finaline çıkmazken yönetim ile yürütülen pazarlıklarda da 3 milyon Euro'dan aşağı imza atmayacağını belirterek görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Ardından da 8 Haziran'da Aboubakar'ın 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attığı duyuruldu. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 15 gol atıp, 5 de asist yapan 29 yaşındaki Kamerunlu, Beşiktaş'ın teklifini neden kabul etmediğini de yeni kulübünde yaptığı şu açıklama ile ifade etmişti: "Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Fakat Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir." Ancak Kamerunlu futbolcu için Suudi Arabistan macerası hiç de umduğu gibi gitmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

İçinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Al Nassr önce Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilirken kulüpteki kriz de her geçen büyüyerek devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Futbol İcra Direktörü Hüseyin Abdulghani'nin istifası kabul edilirken, teknik direktör Pedro Emmanuel'in de görevine son verildi. Ülke basınından Akhbaar da maaşı yüksek olan Aboubakar'ın devre arasında gönderileceği yerine daha uygun bir forvetin alınacağını yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü ile temasa geçen Aboubakar'ın menajeri oyuncusunun geri dönmek istediğini siyah beyazlılara iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Ancak Beşiktaş transfer komitesi ve scout ekibi geçen yıl takımı son maçlarda terk ettiği için Aboubakar'ın teknik direktör Sergen Yalçın tarafından istenmediğini oyuncunun temsilcisine ilettiler. Hürriyet'in haberine göre; Yalçın, Al Nassr'a imzası sonrası da tepkisini "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" sözleriyle ifade etmişti.

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