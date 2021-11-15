BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a transfer cevabı!

Beşiktaş 'ta geçen sezon yönetimin sözleşme uzatmak için yaptığı tüm girişmeleri geri çeviren çıkaran Aboubakar takıma dönmenin yollarını arıyor. 2020- 21 sezonunda Beşiktaş ile 29 resmi mücadelede görev yapan Kamerunlu yıldız 1 maç daha oynasa sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı.

Ancak Aboubakar sakatlık bahanesiyle ligdeki son 11 maçın 10'una ve Türkiye Kupası finaline çıkmazken yönetim ile yürütülen pazarlıklarda da 3 milyon Euro'dan aşağı imza atmayacağını belirterek görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu.

Ardından da 8 Haziran'da Aboubakar'ın 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attığı duyuruldu. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 15 gol atıp, 5 de asist yapan 29 yaşındaki Kamerunlu, Beşiktaş'ın teklifini neden kabul etmediğini de yeni kulübünde yaptığı şu açıklama ile ifade etmişti: "Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Fakat Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir." Ancak Kamerunlu futbolcu için Suudi Arabistan macerası hiç de umduğu gibi gitmedi.