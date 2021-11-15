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Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:36
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazırlanıyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Mini kale maçla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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