Haberler Beşiktaş 2 gün izin bitti topbaşı bugün

2 gün izin bitti topbaşı bugün

Siyah beyazlı takımda Makedonya ekibi Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmsı sonrası verilen 2 günlük izin bugün bitiyor. Hafta sonunu dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
2 gün izin bitti topbaşı bugün
Siyah beyazlı takımda Makedonya ekibi Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmsı sonrası verilen 2 günlük izin bugün bitiyor. Hafta sonunu dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak. Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasının taktik provaları gerçekleştirilecek. Sergen hoca, yeni hücum sistemi üstünde duracak.
DİĞER
Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!
Özer Hurmacı'ya boşanma şoku! Astroloji haritalarına baktı "beni aldatıyorsun" dedi: 52 bin 500 TL nafaka ödeyecek
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor