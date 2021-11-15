2 gün izin bitti topbaşı bugün

Siyah beyazlı takımda Makedonya ekibi Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmsı sonrası verilen 2 günlük izin bugün bitiyor. Hafta sonunu dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak.
Siyah beyazlı takımda Makedonya ekibi Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmsı sonrası verilen 2 günlük izin bugün bitiyor. Hafta sonunu dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak. Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasının taktik provaları gerçekleştirilecek. Sergen hoca, yeni hücum sistemi üstünde duracak.