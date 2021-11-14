SPOR HABERİ - Beşiktaş'ı sordu! Kartal'dan çifte transfer harekatı

Beşiktaş bir yandan devre arasında takıma katacağı oyuncular için yoğun mesai harcarken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Beşiktaş Fransız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarına şimdiden başladı. 31 yaşındaki Cabella'nın da eski takım arkadaşları olan Batshuayi ve Kevin N'Koudou'dan siyah-beyazlı takım ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Yönetim de bonservis bedeli ödenmeyecek tecrübeli oyuncuya sıcak bakıyor.
ADA'DAN TALİPLİLERİ VAR
Siyah-Beyazlıların Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi de listesine aldığı ve oyuncuyla ilgilendiğini yazıldı. Al Youm'un haberine göre, Mısır kaynaklı aktarılan haberde 24 yaşındaki Ramadan Sobhi'ye Beşiktaş dışında başka kulüplerden de talipler var.