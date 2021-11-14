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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ı sordu! Kartal'dan çifte transfer harekatı

Spor haberi... Süper Lig'de 12. haftanın sonuna geliniriken, son şampiyon Beşiktaş transfer girişimlerine de şimdiden başladı. Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen Siyah-Beyazlılar'ın son olarak 24 yaşındaki sol kanat Mısırlı Ramadan Sobhi ile Krasnodar'da forma giyen 31 yaşındaki Fransız orta saha Cabella için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ı sordu! Kartal'dan çifte transfer harekatı

Beşiktaş bir yandan devre arasında takıma katacağı oyuncular için yoğun mesai harcarken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ı sordu! Kartal'dan çifte transfer harekatı

Beşiktaş Fransız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarına şimdiden başladı. 31 yaşındaki Cabella'nın da eski takım arkadaşları olan Batshuayi ve Kevin N'Koudou'dan siyah-beyazlı takım ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Yönetim de bonservis bedeli ödenmeyecek tecrübeli oyuncuya sıcak bakıyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ı sordu! Kartal'dan çifte transfer harekatı

ADA'DAN TALİPLİLERİ VAR
Siyah-Beyazlıların Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi de listesine aldığı ve oyuncuyla ilgilendiğini yazıldı. Al Youm'un haberine göre, Mısır kaynaklı aktarılan haberde 24 yaşındaki Ramadan Sobhi'ye Beşiktaş dışında başka kulüplerden de talipler var.

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