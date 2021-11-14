BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Luuk de Jong transferi zora girdi!

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklenen performansın uzağında kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi forvet mevkisine takviye yapmak...

Beşiktaş'ın golcü transferinde listesine aldığı isim kulübün daha önce de gündemine gelen Luuk de Jong oldu. Ancak İtalyan basınında yer alan haberde Luuk de Jong'un devre arasında Sevilla'ya döneceği iddia edildi. Haberde Sevilla santrforları, Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'nin Afrika Kupası'na gidecek olmalarından dolayı Sevilla'nın Hollandalı golcüyü geri alacağı iddia edildi.