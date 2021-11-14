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BEŞiKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın şoku!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor. Özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçen teknik direktör Sergen Yalçın, flaş bir karar aldı. Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Kara-Kartal'da stoper tandemi değişiyor. Hırvat stoper Vida'nın Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 16:04
BEŞiKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın şoku!

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı. Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimli hoca, birebir ve toplu görüşmeler yaparken, idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor.

BEŞiKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın şoku!

Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Sorun tamamen bizden kaynaklı. Bu durumu düzelteceğiz. Kötü performans gösterdik, sizin istediklerinizi yerine tam olarak getiremedik, bunun için özür dileriz. Kendimizi toparlayıp iyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.

BEŞiKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın şoku!

TANDEMİN İLK KURBANI VIDA
Sabah'ın haberine göre; Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak.

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