Pjanic’i almak isteriz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Edirne'de özel bir okulun düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle buluştu. Başkan Ahmet Nur Çebi, bir öğrencinin "Miralem Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?" şeklindeki sorusunu, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Ancak hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" diyerek yanıtladı.

ONLARA GÜVENİYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi, Batshuai ve Pjanic'in performansıyla ilgili sorulan soruyu da şu yanıtı verdi: "İkisi de dünya çapında önemli futbolcular ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam konsantre olmadıklarını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra olur. İkisine de çok güveniyorum. Zaten iyi bir futbolcu seçeceksiniz, nasıl oynadığına bakacaksınız, sonra ahlakına ve karakterine bakacaksınız."