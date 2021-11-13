Ersin giderse Utku gelecek

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Mert Günok takviyesinin ardından satın alma opsiyonu olmadan Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ın yeteneğine güvenen siyah beyazlılarda, olası Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı durumunda genç file bekçisi geri çağırılacak.
Beşiktaş'taara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Mert Günok takviyesinin ardından satın alma opsiyonu olmadan Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ın yeteneğine güvenen siyah beyazlılarda, olası Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı durumunda genç file bekçisi geri çağırılacak. Utku, İtalyan eldiven Viviano'nun performansının yüksek olması nedeniyle henüz süre alamadı.