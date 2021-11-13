BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları sebebiyle ligin ilk yarısını kaçıran Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.
N'SAKALA TEPKİ ÇEKTİ!
Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.
Milli takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.