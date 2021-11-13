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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi, Fabrice N'Sakala ile ilgili şok bir karar aldı. Sezon başından bu yana performansıyla bekleneni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti. Siyah-beyazlı yönetimin, disiplinsiz tavırları nedeniyle Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı iddia edildi. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları sebebiyle ligin ilk yarısını kaçıran Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

N'SAKALA TEPKİ ÇEKTİ!
Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Milli takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak isimler olabilir. Yönetim, teklif gelmesi durumunda kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılmasına onay verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yönetimden şok karar! N'Sakala kadro dışı bırakılacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ve Cyle Larin ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, devre arasına kadar bu isimlerin temsilcileriyle görüşecek. İki oyuncunun da takımda kalması bekleniyor.

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