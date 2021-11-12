Yıldızlara taviz yok!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ve Vida ile görüşmelere devam eden Kartal, iki yıldızla henüz orta noktayı bulamadı. Yönetim, senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e 1 milyon 750 euro teklif etse de Kanadalı, kapıyı 2.5 milyon euro'dan açmıştı. 3.4 milyon euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Vida'ya %50 indirimli 1.7 milyon euro teklif edilse de Hırvat stoper bu rakamı düşük bulmuştu. Ücret dengesini korumak isteyen yönetimin bu tekliflerde büyük bir değişikliğe gitmeyeceği öğrenilirken iki isme de Avrupa'dan daha iyi teklifin olmayacağı görüşü hakim.