Kara Kartal güle oynaya

Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kaybeden ve milli araya moralsiz giren Beşiktaş, dün hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım, A Spor'dan yayınlanan mücadelede kendi liginde lider olan rakibi karşısında çok rahat galibiyet aldı: 3-0. Sergen Yalçın mücadeleye yedek ağırlıklı kadro çıkarırken, Kara Kartal'ın ilk golü 12. dakikada geldi ve Mehmet Topal durumu 1-0 yaptı. 17'de ise bu kez Alex Teixeira fırsatçılığını konuşturup farkı 2'ye çıkardı.



TARAFTAR DA İZLEDİ



Beşiktaş ikinci devreye as kadrodan değişikliklerle başladı. 52'de Güven Yalçın golü durumu 3-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalan bölümünde iki takım da karşılıklı ataklarda yaptı. Beşiktaş rölantide götürdüğü mücadeleye rahat bir oyun ve güzel bir skorla galip bitirdi. Kartallar böylece milli arada hem eksikleri görme fırsatı buldu, hem moral depoladı. Öte yandan maça alınan az sayıda taraftar 90 dakika boyunca takımını destekleyip Sergen hoca ve futbolculara tezahürat yaptı.

OĞUZHAN COŞTU



Beşiktaş'ın suskun yıldızlarından Oğuzhan Özyakup, Skupi karşısında klasını konuşturdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli krampon, iki asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Ozi, Mehmet Topal ve Güven Yalçın'ın gollerinde pası veren isimdi. 64'te yerini Ghezzal'e bırakan Oğuzhan, oyunda kaldığı süre boyunca performansıyla beğeni kazandı ve lig karşılaşmaları için güven verdi.



BU KEZ GOL YEMEDİ



Lig ve Avrupa'da kaleyi kapatamayan siyah beyazlı takım 12 maçık bir aradan sonra bir maçı gol yemeden bitirdi. Kalede Mert Günok'la başlayan Beşiktaş'ın savunma hattı da Rosier, Montero, Necip ve Umut Meraş'tan oluştu. Kara Kartallar ligdeki son 5 karşılaşmada 8 gol yemişti. Kara Kartallar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise kalesinde 12 gol görmüşt ve sadece 2 gol atabilmişti.