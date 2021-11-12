BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

"Dünyada Türkiye'deki futbol tutkusuna sahip fazla ülke olduğunu sanmıyorum. Belki bu tutkuya sahip birçok ülke var ama stadyumlardaki atmosfer ve ses seviyesi inanılmaz. Bunu başka hiçbir yerde görmedim. Belki Orta Amerika'da milli takımla oynadığım bir ya da iki maçta görmüşümdür. Honduras da harika bir atmosfere sahipti, oynaması kolay bir yer değildi.