BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

2013 yazında PSV Eindhoven'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta üç şampiyonluk yaşayan ve kulüp efsanelerinden birine dönüşen Atiba Hutchinson, ülkesinin basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
2013 yazında PSV Eindhoven'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta üç şampiyonluk yaşayan ve kulüp efsanelerinden birine dönüşen Atiba Hutchinson, ülkesinin basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Kanada Premier Ligi'nin resmi YouTube kanalına konuşan 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye'nin futbol tutkusundan bahsetti.
"Dünyada Türkiye'deki futbol tutkusuna sahip fazla ülke olduğunu sanmıyorum. Belki bu tutkuya sahip birçok ülke var ama stadyumlardaki atmosfer ve ses seviyesi inanılmaz. Bunu başka hiçbir yerde görmedim. Belki Orta Amerika'da milli takımla oynadığım bir ya da iki maçta görmüşümdür. Honduras da harika bir atmosfere sahipti, oynaması kolay bir yer değildi.
Çocuklarım burada doğdu ve büyüdü. Eşim burayı seviyor. Türkiye, kendi ülkemden uzaktaki bir ev gibi. Beşiktaş'taki benim 9. sezonumun içindeyim. Yani buraya geleli uzun yıllar oldu ama zaman çok çabuk geçti. Burada oynamaktan gerçekten çok keyif aldım."