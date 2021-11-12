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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

Son dakika spor haberi: Uzun yıllardır Beşiktaş'ın formasını giyen Atiba Hutchinson, saha içi ve dışındaki tavırlarıyla kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda olan Kanadalı yıldız, Türkiye kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan deneyimli orta saha, Türkiye'nin futbol tutkusuna sahip çok fazla ülke olmadığını söyledi. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 16:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

2013 yazında PSV Eindhoven'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta üç şampiyonluk yaşayan ve kulüp efsanelerinden birine dönüşen Atiba Hutchinson, ülkesinin basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

Kanada Premier Ligi'nin resmi YouTube kanalına konuşan 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye'nin futbol tutkusundan bahsetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye sözleri! "Stadyumlardaki atmosfer inanılmaz"

"Dünyada Türkiye'deki futbol tutkusuna sahip fazla ülke olduğunu sanmıyorum. Belki bu tutkuya sahip birçok ülke var ama stadyumlardaki atmosfer ve ses seviyesi inanılmaz. Bunu başka hiçbir yerde görmedim. Belki Orta Amerika'da milli takımla oynadığım bir ya da iki maçta görmüşümdür. Honduras da harika bir atmosfere sahipti, oynaması kolay bir yer değildi.

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