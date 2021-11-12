Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de iç transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da tavan ücret dışına çıkmayacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız futbolcular Cyle Larin ve Domagoj Vida'ya 'Daha iyi teklif varsa güle güle' diyecek. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ve Vida ile görüşmelere devam eden Kartal, iki yıldızla henüz orta noktayı bulamadı. Yönetim, senelik 1.6 milyon Euro kazanan Larin'e 1 milyon 750 Euro teklif etse de Kanadalı, kapıyı 2.5 milyon euro'dan açmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Vida'ya %50 indirimli 1.7 milyon euro teklif edilse de Hırvat stoper bu rakamı düşük bulmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

Ücret dengesini korumak isteyen yönetimin bu tekliflerde büyük bir değişikliğe gitmeyeceği öğrenilirken iki isme de Avrupa'dan daha iyi teklifin olmayacağı görüşü hakim.

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