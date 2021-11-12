BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan taviz yok! Teklifi kabul etmezlerse... (BJK spor haberi)

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ve Vida ile görüşmelere devam eden Kartal, iki yıldızla henüz orta noktayı bulamadı. Yönetim, senelik 1.6 milyon Euro kazanan Larin'e 1 milyon 750 Euro teklif etse de Kanadalı, kapıyı 2.5 milyon euro'dan açmıştı.

3.4 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Vida'ya %50 indirimli 1.7 milyon euro teklif edilse de Hırvat stoper bu rakamı düşük bulmuştu.