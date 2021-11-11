Özlem ve minnetle anıyoruz

Beşiktaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Anma mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz. Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk'ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Atamız'a olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir" ifadelerini kullandı.