Kara Kartal durmuyor

Beşiktaş, çalışmalarına ara vermiyor. Dün sabahki antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, çalışmalarına ara vermiyor. Dün sabahki antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası şut çalışmasıyla sona erdi.