Haberler Beşiktaş Kara Kartal durmuyor

Kara Kartal durmuyor

Beşiktaş, çalışmalarına ara vermiyor. Dün sabahki antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Kara Kartal durmuyor
Beşiktaş, çalışmalarına ara vermiyor. Dün sabahki antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası şut çalışmasıyla sona erdi.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor