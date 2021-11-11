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Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi... Alternatifi bulunmayan Valentin Rosier'in yokluğunda yerini doldurması için isim arayışlarında olan siyah beyazlı ekipte Süper Lig ekibinden o ismi listeye aldı. Beşiktaş, Rosier'in tek olduğu sağ bek mevkiini sağlama almak adına yakından takip ettiği yıldız oyuncuya teklif yapacak. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Beşiktaş ara transfer için hedeflerini yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.

Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocak ayında kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah- beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Güney temsilcisinin altyapısından yetişen ve Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu A takımda toplam 75 maçta oynadı, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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