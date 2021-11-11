Son dakika... Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi belli oldu!

Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş ara transfer için hedeflerini yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.