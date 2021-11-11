Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönüşünün ardından yeni bir maestro arayışına girdi. İtalyan medyasında yer alan habere göre Kara Kartal, gündemine Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'yı aldı. Öte yandan Beşiktaş'ın, Cabella'yı bedelsiz kadrosuna katma şansı var. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:06
Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonunda Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönme olasılığını göze alan Kara Kartal, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda forma giyen ve tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen Remy Cabella ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

BEDAVA GELECEK
Öte yandan haberin detaylarında, Remy Cabella için önemli bir detay okuyuculara aktarıldı. Buna göre siyah beyazlılar, Cabella'yı bedelsiz kadrosuna katabilir.

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Fransız orta saha oyuncusuna Avrupa'dan bir çok talibin olduğu belirtilen haberde, yıldız ismin 2022 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak için operasyona başladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

REMY CABELLA KİMDİR?
8 Mart 1990'da Fransa'nın Ajaccio şehrinde dünyaya gelen Cabella, 1.71 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kariyerine Ajaccio'da başlayan Cabella, daha sonra Montpellier, Arles, Newcastle, Mrrsilya, St. Etienne ve Krasnodar'da oynadı.

Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Cabella bu sezon çıktğı toplam 16 müsabakada 3 gol 5 asist üretti. Öte yandan yıldız isim Fransa milli takımı ile toplam 4 maçta oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor