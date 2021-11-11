Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Fransız orta saha oyuncusuna Avrupa'dan bir çok talibin olduğu belirtilen haberde, yıldız ismin 2022 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak için operasyona başladığı kaydedildi.