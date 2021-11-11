Beşiktaş'ta bedava transfer sürprizi! Yeni maestro Remy Cabella

Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonunda Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönme olasılığını göze alan Kara Kartal, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonunda Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönme olasılığını göze alan Kara Kartal, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda forma giyen ve tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen Remy Cabella ile ilgileniyor.
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Öte yandan haberin detaylarında, Remy Cabella için önemli bir detay okuyuculara aktarıldı. Buna göre siyah beyazlılar, Cabella'yı bedelsiz kadrosuna katabilir.
Fransız orta saha oyuncusuna Avrupa'dan bir çok talibin olduğu belirtilen haberde, yıldız ismin 2022 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak için operasyona başladığı kaydedildi.
REMY CABELLA KİMDİR?
8 Mart 1990'da Fransa'nın Ajaccio şehrinde dünyaya gelen Cabella, 1.71 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kariyerine Ajaccio'da başlayan Cabella, daha sonra Montpellier, Arles, Newcastle, Mrrsilya, St. Etienne ve Krasnodar'da oynadı.
Cabella bu sezon çıktğı toplam 16 müsabakada 3 gol 5 asist üretti. Öte yandan yıldız isim Fransa milli takımı ile toplam 4 maçta oynadı.