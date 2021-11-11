BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor. Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen 35 yaşındaki stoper Diego Godin.

Beşiktaş'ın ısrarla renklerine katmak için uğraştığı Kaan, kariyerinde en çok Fortuna Düsseldorf (129) formasını giydi. Schalke'de 39, E.Frankfurt'da 2 maça çıkan Milli stoper Kaan , şu an görev yaptığı Sassuolo'da ise 25 karşılaşmada forma giydi.