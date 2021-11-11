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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda 20 puan toplayan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. İtalyan basını, stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Kaan Ayhan’ı bitirmek için tüm şartları zorladığını, transferin gerçekleşmemesi halinde ise Diego Godin için Cagliari’nin kapısını çalacağını yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Beşiktaş'ta hem devre arası transfer dönemi için hem de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı haber kaynaklarından da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalya'nın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

SATIN ALMA OPSİYONLU!
İtalyan haber kaynağına göre siyah-beyazlı ekip Kaan Ayhan'ı devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor. Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen 35 yaşındaki stoper Diego Godin.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Beşiktaş'ın ısrarla renklerine katmak için uğraştığı Kaan, kariyerinde en çok Fortuna Düsseldorf (129) formasını giydi. Schalke'de 39, E.Frankfurt'da 2 maça çıkan Milli stoper Kaan , şu an görev yaptığı Sassuolo'da ise 25 karşılaşmada forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Diego Godin kariyerinde 594 maçta görev yaptı. Bu periyotta 36 gol, 23 de asist yapan Godin, 389 kez Atletico Madrid formasını giydi. Villarreal'de 116, Cagliari'de 37, İnter'de 36, Clup Nacional'de ise 16 kez görev aldı.

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