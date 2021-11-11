BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan flaş Beşiktaş iddiası! Ya Kaan Ayhan ya Godin...

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Beşiktaş'ta hem devre arası transfer dönemi için hem de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı haber kaynaklarından da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalya'nın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.
SATIN ALMA OPSİYONLU!
İtalyan haber kaynağına göre siyah-beyazlı ekip Kaan Ayhan'ı devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.