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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya şartlı onay!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca için harekete geçti. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Al Nassr’da mutsuz olan Brezilyalı 10 numaraya mesaj yollarken, tecrübeli futbolcu siyah-beyazlıların şartlarını kabul ettiği takdirde yuvasına geri dönecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya şartlı onay!

Beşiktaş'ın devre arasında Talisca'yı kadrosuna katacağı iddiaları ortaya atılırken, siyah-beyazlıların bu transferi olumlu sonuçlandırabilmesi için maddi sebeplerden öte, Brezilyalı yıldızı ikna etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya şartlı onay!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la 6,5 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapan Talisca, geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışma sonucunda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya şartlı onay!

"BONSERVİSİNİ ALIRSAN KAPIMIZ AÇIK"

Bir süre önce tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Brezilyalı yıldız ile temasa geçen siyah-beyazlıların "Mevcut şartlarında yüksek maliyetle seni almamız çok zor. Ama bonservisini alırsan, sana kapımız açık. Tıpkı Josef de Souza'da olduğu gibi. Şartları da o zaman konuşuruz" diye haber yolladığı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi; yüksek ücret alan Ljajic'i göndererek, Talisca'nın senelik ücretini karşılaşmayı planlıyor.

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