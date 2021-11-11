BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya şartlı onay!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr 'la 6,5 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapan Talisca, geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışma sonucunda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getirmişti.

"BONSERVİSİNİ ALIRSAN KAPIMIZ AÇIK"

Bir süre önce tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Brezilyalı yıldız ile temasa geçen siyah-beyazlıların "Mevcut şartlarında yüksek maliyetle seni almamız çok zor. Ama bonservisini alırsan, sana kapımız açık. Tıpkı Josef de Souza'da olduğu gibi. Şartları da o zaman konuşuruz" diye haber yolladığı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi; yüksek ücret alan Ljajic'i göndererek, Talisca'nın senelik ücretini karşılaşmayı planlıyor.