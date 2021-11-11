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BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de siyah-beyazlılardaki kötü gidişi eleştirirken teknik direktör Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 07:54
BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

TURGAY DEMİR - BÖYLE GİTMEZ!

Uilenberg'in cüretkar açıklamaları sonrasında Beşiktaş'ın bazı hakemler tarafından hedef haline getirildiğini düşünen birçok insan var… Öyle midir, değil midir kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yaklaşık iki aydır tartışmalı pozisyonların birçoğu Beşiktaş maçlarında yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

Dahası bu pozisyonların ekrana tam olarak yansıtılmadığı konusunda futbolseverlerin büyük bölümü hem fikir. Sanırım işe buradan başlamak gerek, öncelikle hani maçta, hangi pozisyon olursa olsun, tüm açılarıyla ekrana getirilmelidir ve bu yayıncı kuruluşun en önemli görevlerinden biridir.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

YAYINCI DİKKAT ETMELİ

Dün Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı muhtemelen bu konudaki şikayetlerini iletmek için yayıncı kuruluşu ziyaret ettiler. Bir sonuç alınır mı bilemem ama alınmalı. Sahalarımızda yaşananları tüm futbolseverler net olarak görmeli ve kendi vicdani kararlarını vermelidir.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

Öte yandan bana göre ligin en iyi kadrosuna sahip olan Beşiktaş'ın teknik heyetinin, yukarıda anlattığım konudaki mücadeleyi yöneticilere bırakıp sahanın içine odaklanması şart. Çünkü Kartal'ın hakem hataları dışında kendi arızaları da var.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

SAHA İÇİ ARIZALAR

Her şeyden önce bunca sakatlığın sebebi bulunmalı. Geçen sezon son haftalarda benzer bir durum yaşanmıştı ama bu kez ligin başında tüm oyuncular sapır sapır dökülüyor. Sebebi bulunmalı ve çözüm üretilmeli. Bir başka saha için sorun ise Sergen hocanın çok fazla ezber tercihlere kapılıp gitmesi.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

Bazı maçların tamamını ya da bazı bölümlerini, sol kanatta Rıdvan ve Umut'u arkalı önlü kullanarak oynayabilirsiniz mesela. Can Bozdoğan'ın enerjisinden faydalanmak, Alex'i en önde ya da sol kanatta kullanmak da mantıklı arayışlar olabilir.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

NEREDESİN HOCAM?

Sergen hoca bu ayrıntıya dikkat etmeli. Ön taraftaki her sıkıntıya etkisiz elemanlar Kenan Karaman ve Gökhan Töre'yle çözüm aramak, çıkmaz sokakta koşturmaktan başka bir şey değildir. Beşiktaş'ın gerçekten çok iyi bir kadrosu var ancak bu kadronun geçen sezonki motivasyondan, mücadele azminden, hatta fizik gücünden çok uzak olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Sergen hoca kendi öz eleştirisini yapmalı, eksikliklerini tamamlamalı ve eski Sergen Yalçın olmalı.

BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

SABIR TAŞI ÇATLAR

Beşiktaş taraftarı sabırlıdır ve sembol bir isim olan Sergen hocanın ardında sonuna kadar duracaktır. Ancak sahadaki görüntünün de taraftara moral ve cesaret vermesi gerekir. Aksi halde sabır taşı çatlar. Beşiktaş oynayamaya ve kazanmaya başlamalıdır. Çünkü bu böyle gitmez.

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