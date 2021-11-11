BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a flaş uyarı!

TURGAY DEMİR - BÖYLE GİTMEZ! Uilenberg'in cüretkar açıklamaları sonrasında Beşiktaş'ın bazı hakemler tarafından hedef haline getirildiğini düşünen birçok insan var… Öyle midir, değil midir kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yaklaşık iki aydır tartışmalı pozisyonların birçoğu Beşiktaş maçlarında yaşanıyor.

Dahası bu pozisyonların ekrana tam olarak yansıtılmadığı konusunda futbolseverlerin büyük bölümü hem fikir. Sanırım işe buradan başlamak gerek, öncelikle hani maçta, hangi pozisyon olursa olsun, tüm açılarıyla ekrana getirilmelidir ve bu yayıncı kuruluşun en önemli görevlerinden biridir.