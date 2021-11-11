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Beşiktaş-Shkupi maçı canlı yayın (Beşiktaş maçı canlı izle)

Liglere verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya takımlarından Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıktan yeni dönen N'Koudou da müsabakaya ilk 11'de başlıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz... (BJK Shkupi maçı canlı izle)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:31
Beşiktaş-Shkupi maçı canlı yayın (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, liglere verilen milli arayı değerlendirmek için Kuzey Makedonya takımlarından Shkupi ile hazırlık maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör milli takımlara gitmeyen oyuncularının son durumunu gözlemleyecek. A Spor'da canlı yayınlanan bu mücadeleyi haberimizden de takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-SHKUPI MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven

FC Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji

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