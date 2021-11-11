Beşiktaş-Shkupi maçı canlı yayın (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, liglere verilen milli arayı değerlendirmek için Kuzey Makedonya takımlarından Shkupi ile hazırlık maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör milli takımlara gitmeyen oyuncularının son durumunu gözlemleyecek. A Spor'da canlı yayınlanan bu mücadeleyi haberimizden de takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-SHKUPI MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven

FC Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji