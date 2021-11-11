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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

Beşiktaş yönetimi devre arasında kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına başladı. Listenin başında sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcunun transferini bitirmek için 3 formül belirlemiş durumda. İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun formülü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

Takvim'in haberine göre; İlk formül, Cenk'in sezon sonunda Everton ile bitecek olan sözleşmesini feshetmesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmesi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi. 3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre Everton, bir türlü bekleneni veremeyen milli futbolcuyu alacaklarına karşılık serbest bırakmaya sıcak bakıyor.

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