BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cenk Tosun formülünü hazırladı!

İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi. 3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.

Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.