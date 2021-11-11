Beşiktaş FC Shkupi: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Golleri izle

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Kartal, maça, Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira ve Güven ilk 11'iyle başladı.
Siyah beyazlılar, FC Shkupi'yi 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.