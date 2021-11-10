Yönetimden destek

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş'ta taraftarlar ve camia sergilenen performanstan dolayı büyük üzüntü yaşarken, Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adama sonuna kadar destek olma kararı aldı.
ŞampiyonlarLigi ve Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan Beşiktaş'ta taraftarlar ve camia sergilenen performanstan dolayı büyük üzüntü yaşarken, Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adama sonuna kadar destek olma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin, "Mevcut durumu elbette başta hocamız olmak üzere kimseyi mutlu etmiyor. Ancak geçen sezon da benzer bir durum yaşanırken, sezon sonunda şampiyonluk getiren yine Sergen Yalçın'dı. Geçen sezonun da ilk bölümlerinde beklentilerin altında kalınmıştı, ancak sonra takımı mutlu sona ulaştırdı. Hocamıza yine tam destek vermeliyiz, vereceğiz" kararı aldığı belirtildi.