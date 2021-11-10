Haberler Beşiktaş Shkupi’yle özel maç

Shkupi’yle özel maç

Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FK Shkupi ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sadece Doğu tribününe seyirci alınacaktır, bilet fiyatı 30 TL'dir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Shkupi’yle özel maç
Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FK Shkupi ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sadece Doğu tribününe seyirci alınacaktır, bilet fiyatı 30 TL'dir" denildi.
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