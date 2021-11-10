Shkupi’yle özel maç

Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi FK Shkupi ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sadece Doğu tribününe seyirci alınacaktır, bilet fiyatı 30 TL'dir" denildi.
Beşiktaş,Kuzey Makedonya ekibi FK Shkupi ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sadece Doğu tribününe seyirci alınacaktır, bilet fiyatı 30 TL'dir" denildi.