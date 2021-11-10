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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan teknik ekibe flaş talimat! Detaylı rapor istedi

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamın, antrenörden kondisyonere kadar teknik ekipten herkese talimat verdi. “Herkes kötü gidişatla ilgili tüm düşüncelerini söylesin” diyen Yalçın, detaylı bir rapor istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan teknik ekibe flaş talimat! Detaylı rapor istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zirve yarışında geride kalmalarının tüm nedenlerini öğrenmek için düğmeye bastı. Başarılı çalıştırıcı, teknik ekibinde görev alan antrenöründen, kondisyonerine, maç analizcisine kadar herkesten fikirlerini detaylı bir şekilde yazmalarını ve bir rapor halinde kendisine sunmalarını istedi.

ÇALIŞMA SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yapılan ilk görüşmelerde, puan kayıpları için yaşanan sakatlıklar ilk neden olarak gösterildi. Özellikle sezon başında idman sisteminin değişmesinin sakatlıklar üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Hem stadın hem de idman sahalarının zeminlerinin kötü olması gündeme getirildi. Yalçın, tüm raporların eline ulaşmasının ardından çalışma sistemlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

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