Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

XAVI'YE HAYRANLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Pjanic, daha önce Xavi hakkında yaptığı konuşmada, "Barça maçlarını izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Her zaman bir şeyler öğreniliyorsunuz. Xavi, Busquets ve Iniesta gibi oyuncular benim için örnek olmuştur." demişti.