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Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i kiralık kadrosunda katmış ve transfer sonrası yıldız futbolcu, ayrılığının sebebinin Koeman olduğunu ifade etmişti. Bonservisi Barcelona'da bulunan Pjanic'in, Koeman'ın ayrılığının ardından Xavi'nin takımın başına geçmesiyle beraber yeni bir karar verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:42
Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

Beşiktaş'ın sezon başında 1 yıllık kiraladığı Miralem Pjanic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılardaki geleceği belirsiz olan Boşnak yıldız, sezon sonu için kararını verdi.

Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Miralem Pjanic, Koeman'ın Beşiktaş'tan ayrılığınına ardından Katalan devine dönüşü için hazırlık yapıyor. Yıldız futbolcu, 2022 Haziran'da Barcelona'ya dönmeyi planlıyor.

Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

XAVI'IN GELİŞİ ETKİLİ OLDU
Öte yandan Pjanic'in bu kararından Xavi'in Barcelona'ya dönüşünün etkili olduğu ifade edildi.

Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

XAVI'YE HAYRANLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Pjanic, daha önce Xavi hakkında yaptığı konuşmada, "Barça maçlarını izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Her zaman bir şeyler öğreniliyorsunuz. Xavi, Busquets ve Iniesta gibi oyuncular benim için örnek olmuştur." demişti.

Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 8 maça çıkarken 4 gol 2 asist üretmişti.

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