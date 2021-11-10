Beşiktaşlı Miralem Pjanic kararını verdi! Xavi sonrası Barcelona'ya dönecek mi?

Beşiktaş'ın sezon başında 1 yıllık kiraladığı Miralem Pjanic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılardaki geleceği belirsiz olan Boşnak yıldız, sezon sonu için kararını verdi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Miralem Pjanic, Koeman'ın Beşiktaş'tan ayrılığınına ardından Katalan devine dönüşü için hazırlık yapıyor. Yıldız futbolcu, 2022 Haziran'da Barcelona'ya dönmeyi planlıyor.
XAVI'IN GELİŞİ ETKİLİ OLDU
Öte yandan Pjanic'in bu kararından Xavi'in Barcelona'ya dönüşünün etkili olduğu ifade edildi.