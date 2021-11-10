Beşiktaş Shkupi maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda çalışma temposunu artıran siyah-beyazlılar hazırlık maçında Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş taraftarı, "Beşiktaş Shkupi maçı izle, Beşiktaş Shkupi maçı canlı izle, Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda?" gibi aramalar yapıyor.

Süper Lig 'e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyuncular şans vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - SHKUPİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Shkupi arasındaki karşılaşma 11 Kasım Perşembe saat 14:00'te başlayacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak FK Shkupi maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak." denildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir.

Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, beş adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir."