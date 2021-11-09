Teixeira bekleneni veremedi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Teixeira, performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Teixeira, performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı. Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, bugüne kadar fiziksel olarak beklentilerin uzağında bir görüntü sergiledi.