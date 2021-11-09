Oğuzhan&Töre zorluyor

Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'ye kötü haber geldi. İki oyuncuya da gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri, devre arasında kendilerine takım bulmaları durumunda ayrılma konusunda her türlü desteğin verileceği iletildi.
Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'ye kötü haber geldi. İki oyuncuya da gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri, devre arasında kendilerine takım bulmaları durumunda ayrılma konusunda her türlü desteğin verileceği iletildi. Beşiktaş yönetiminin iki oyuncudan da bir bonservis beklentisi bulunmuyor. Üzerine ikinci yarıda ödenmesi gereken yaklaşık 2 milyon euro civarındaki maaşları ödenmemiş olursa kar olarak görülecek.