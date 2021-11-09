BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun operasyonu başladı!

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına hız verdi. Listenin ilk sırasında ise sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var. Geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun listenin başında yer alıyor.