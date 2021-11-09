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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun operasyonu başladı!

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. İngiliz medyası, siyah-beyazlıların, eski forveti Cenk Tosun’u yeniden renklerine katmak için Everton’la görüşmelere başladığını yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun operasyonu başladı!

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına hız verdi. Listenin ilk sırasında ise sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var. Geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun listenin başında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun operasyonu başladı!

Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Cenk Tosun, yoğun tedavi programı sonrası sağlığına kavuştu. İngiliz ekibiyle çalışmalarına başlayan 30 yaşındaki oyuncu için Başkan Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı sonrasında girişimlerin yeniden hızlandırıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun operasyonu başladı!

İngiliz basını da Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi için Premier Lig ekibi Everton ile görüşmelere başladığı duyurdu. Siyah-beyazlılar, Cenk'i kadrosuna katıp Batshuayi'yi rahatlatmak istiyor.

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