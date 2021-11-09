BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transferde kriz! Yeni teklifi kabul etmediler

Beşiktaş'ta yönetimin yaptığı iç transfer görüşmelerinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldız Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına gelindi.
Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu. Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.
VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT
Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon euro alan Domagoj Vida'dan %50'lik bir indirime gitmesi ve yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.7 milyon Euro önerildi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper Vida, buna karşılık 2.2 milyon euro'nun daha aşağıya bir rakama imza atmayacağını bildirdiği belirtildi.