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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transferde kriz! Yeni teklifi kabul etmediler

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta bir sorun da iç transferde yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan görüşmeler sonucunda iki futbolcunun da indirime yanaşmaması nedeniyle masadan kalktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

Beşiktaş'ta yönetimin yaptığı iç transfer görüşmelerinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldız Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına gelindi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu. Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT
Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon euro alan Domagoj Vida'dan %50'lik bir indirime gitmesi ve yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.7 milyon Euro önerildi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper Vida, buna karşılık 2.2 milyon euro'nun daha aşağıya bir rakama imza atmayacağını bildirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

Yönetimin Vida konusunda ortak noktada buluşmak için bir adım atması beklenirken, Cyle Larin'in ise Ocak'ta iyi bir teklif gelirse satılması konusunun düşünüleceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla 83 maçta şans buldu. Bu dönemde 36 gol atmayı başaran yıldız oyuncu 9 da asist yaparken, toplamda 45 gole direkt katkı sağladı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 42 maçta 20 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer krizi! Masadan kalktılar

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida, bu periyotta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Kariyerinde en çok Dinamo Kiev (160) formasını giyen Vida; Hırvatistan A Milli Takımı'nda da 95 maçta oynadı ve 4 gol attı.

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