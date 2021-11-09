BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transferde kriz! Yeni teklifi kabul etmediler

Beşiktaş'ta yönetimin yaptığı iç transfer görüşmelerinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldız Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına gelindi.

Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu. Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.