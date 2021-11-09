Beşiktaş FK Shkupi maçı biletleri hakkında açıklama yayınladı!

Beşiktaş Kulübü, 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak FK Shkupi maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak." denildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak.



FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir.



Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.



Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.



Bilet Alımı



- Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.



- Bir kişi, beş adet bilet satın alabilir.



- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.



- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.



- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir."