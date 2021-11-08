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Larin'in formu memnun ediyor

Siyah-beyazlı takımda işler kötü gitse de iyi şeyler de oluyor. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle 3 puanı kazandıran Cyle Larin, yükselen performansını Trabzonspor karşılaşmasında da devam ettirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Larin'in formu memnun ediyor
Siyah-beyazlı takımda işler kötü gitse de iyi şeyler de oluyor. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle 3 puanı kazandıran Cyle Larin, yükselen performansını Trabzonspor karşılaşmasında da devam ettirdi. Kanadalı forvet oyuncusu, sakatlıktan çıkmasına rağmen çabuk form tuttu. Böylece son 3 lig maçında 3 gol kaydetmiş oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.88 boyundaki Larin ile devre arasında yeniden masaya oturulması bekleniyor.
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