Larin'in formu memnun ediyor

Siyah-beyazlı takımda işler kötü gitse de iyi şeyler de oluyor. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle 3 puanı kazandıran Cyle Larin, yükselen performansını Trabzonspor karşılaşmasında da devam ettirdi.
Siyah-beyazlı takımda işler kötü gitse de iyi şeyler de oluyor. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle 3 puanı kazandıran Cyle Larin, yükselen performansını Trabzonspor karşılaşmasında da devam ettirdi. Kanadalı forvet oyuncusu, sakatlıktan çıkmasına rağmen çabuk form tuttu. Böylece son 3 lig maçında 3 gol kaydetmiş oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.88 boyundaki Larin ile devre arasında yeniden masaya oturulması bekleniyor.