Kartal savunması pas yapamıyor

Derbide savunma hattında forma giyem 3 futbolcunun hariç sahanın en çok pas hatası yapan isileri olması da dikkat çekti. Kartal'da stoper Welinton tam 14 pas hatası yaptı. Sağ bek Valentin Rosier 13 hatalı pas verirken, sol bek Umut Meraş da 12 pas hatasına imza attı.
Derbidesavunma hattında forma giyem 3 futbolcunun hariç sahanın en çok pas hatası yapan isileri olması da dikkat çekti. Kartal'da stoper Welinton tam 14 pas hatası yaptı. Sağ bek Valentin Rosier 13 hatalı pas verirken, sol bek Umut Meraş da 12 pas hatasına imza attı. Buna karşın Vida ise en başarılı isim oldu. Tecrübeli stoper, 54 pas verirken, bunların 50'sinde isabet sağladı ve yüzde 94 başarı oranı ile Beşiktaş'ın en iyi, sahanın ise en başarılı 2. futbolcusu oldu.