Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
PORTEKİZ'DE MASAYA OTURULDU
Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu.
LARIN'İN MENAJERİ ISRARCI
Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.
VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT
Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi.
İNDİRİMİ KABUL ETTİ AMA...
Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ediyor.