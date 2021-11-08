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Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar kötü sonuçlar moralleri bozerken işler transferde de istenildiği gibi gitmiyor. Kara Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile görüşmelerinde istediği sonucu alamadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 11:29
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

PORTEKİZ'DE MASAYA OTURULDU

Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

LARIN'İN MENAJERİ ISRARCI

Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT

Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

İNDİRİMİ KABUL ETTİ AMA...

Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ediyor.

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