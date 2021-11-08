Beşiktaş'a transferde kötü haber! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

Beşiktaş 'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

Cyle Larin 'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu.

LARIN'İN MENAJERİ ISRARCI

Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.