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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a evinde mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın duruma el attı. Yardımcılarıyla toplantı yapan Sergen hoca; pozisyon üretme, gol yeme, sakatlıklar, dış saha yenilgileri ve yeni oyun sistemi üzerine toplam 5 konu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

Galatasaray derbisi sonrası çıkışa geçmesi beklenirken son 2 lig maçını kaybeden, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 yenilen Beşiktaş'ta kötü gidişe çare aranıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası "Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor" diyerek oyuncularını eleştiren Sergen Yalçın, ekstra mesai yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

MOTİVASYON KONUŞMALARI ARTACAK
Takıma izin veren tecrübeli hoca, yardımcılarıyla tesislerde buluşup son dönemde yapılan hatalar üzerine fikir alış verişi yaptı. Gelen haberlere göre usta çalıştıcının şu konular üzerinde durduğu bildirildi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

1- Gol yeme konusunda bir türlü çözüm bulunamaması. 2- Pozisyon üretme ve son vuruşlardaki eksiklik. 3- Dış sahada kazanamama endişesi. 4- Çok sakatlanmaların nedenleri. 5- Pas oyununu artırmak için yeni bir sistem üzerinde durulması. Milli arada bu konularda mutlaka bir çözüm bulmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, bugünden itibaren yapılacak antrenmanlarda motivasyon konuşmalarını da artıracak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

HAZIRLIK MAÇI ALINACAK
Daha önceki milli araları yaşanan sakatlıklar nedeniyle boş geçen ve hazırlık maçı yapamayan siyah beyazlı takımda, bu dönemde özel maç ayarlanacak. Sergen Yalçın'ın yönetimden hem eksikleri görmek hem de iyileşenlerin form tutuması için hazırlık maçı ayarlanması isteğinde bulunduğu öğrenildi.

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