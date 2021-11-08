BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

Galatasaray derbisi sonrası çıkışa geçmesi beklenirken son 2 lig maçını kaybeden, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 yenilen Beşiktaş'ta kötü gidişe çare aranıyor.
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası "Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor" diyerek oyuncularını eleştiren Sergen Yalçın, ekstra mesai yaptı.
MOTİVASYON KONUŞMALARI ARTACAK
Takıma izin veren tecrübeli hoca, yardımcılarıyla tesislerde buluşup son dönemde yapılan hatalar üzerine fikir alış verişi yaptı. Gelen haberlere göre usta çalıştıcının şu konular üzerinde durduğu bildirildi: