BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan 5 maddelik kritik toplantı!

1- Gol yeme konusunda bir türlü çözüm bulunamaması. 2- Pozisyon üretme ve son vuruşlardaki eksiklik. 3- Dış sahada kazanamama endişesi. 4- Çok sakatlanmaların nedenleri. 5- Pas oyununu artırmak için yeni bir sistem üzerinde durulması. Milli arada bu konularda mutlaka bir çözüm bulmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, bugünden itibaren yapılacak antrenmanlarda motivasyon konuşmalarını da artıracak.